"Vlast se plaši onih koji misle svojom glavom": Rektorka Mirjana Nikolić pozvala sve da dignu glas protiv korupcije i bahtosti vlasti

Rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić poručila na skupu na Slaviji da se vlast najviše plaši građana koji misle svojom glavom, kao i studenata koji traže pravdu, dostojanstvo i poštovanje zakona.

Rektorka Univeziteta umetnosti je okupljene na Slaviji pozdravila kao kulturnu, najkulturniju Srbiju. "Već više od godinu i po dana traju studentski i građanski protesti. Divim se hrabrosti koja karakteriše svakog od nas, a oni koji misle da su gospodari svega plaše se onih koji misle svojom glavom. Danas ne govorim samo kao profesorka, već kao građanka, jedna od vas, koja želi da digne glas protiv korupcije, bahatosti i nepoštovanja zakona. Toga se ovi na vlasti