Direktor MOL-a: Pregovori o kupovini NIS-a u završnoj fazi, optimistični smo

Generalni direktor mađarske MOL grupe Žolt Hernadi poručio je povodom produžetka roka za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije da je u njima do sada ostvaren značajan napredak.

Naveo je da su pregovori ušli u završnu fazu i da su oni uslovno optimistični. MOL je izvestio Budimpeštansku berzu da su dobili zvaničnu dozvolu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 6. juna. "Tokom prethodnih meseci vodili smo intenzivne pregovore sa svim ključnim učesnicima transakcije vezane za NIS i ostvarili značajan napredak. Ušli smo u završnu fazu ovih