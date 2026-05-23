Đedović Handanović: Pregovori o prodaji NIS-a napreduju, otvorenih pitanja sve manje

Pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u napreduju, a broj otvorenih pitanja se sužava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ističući da rad Rafinerije u Pančevu ostaje prioritet.

"Sinoć sam razgovarala sa prvim čovekom MOL-a, koji je potvrdio da je američki OFAC dao dodatne dve nedelje da se završe pregovori sa Gaspromnjeftom kao prodavcem i da ima još par otvorenih tehničkih pitanja za koja se nadaju da će ih zatvoriti u naredne dve nedelje. Ostaje da vidimo da li će to tako i biti. Naravno, svaka strana pokušava da izvuče maksimum za sebe", rekla je ministarka za Tanjug. Ona ističe da je država u ponedeljak dobila odgovor MOL-a o konačnom