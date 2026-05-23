Tužilaštvo: Pronađen jedan metak u restoranu na Senjaku

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je danas pronađen jedan metak u restoranu "27" na Senjaku.

Tužilaštvo navodi da je, zbog novih činjenica, naložilo ponovnu pretragu terena, koja je počela sinoć. "Zbog novih činjenica koje su utvrđene u dosadašnjem toku istrage, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je ponovnu pretragu terena, koja je počela juče u 19 časova i koja je i dalje u toku", stoji u saopštenju. Navodi se da je danas u prepodnevnim časovima pronađen jedan projektil u restoranu. Pretragom, kako se dodaje, rukovodi dežurni javni tužilac VJT u