VIDEO: Novosađani organizovano idu na studentski protest u Beogradu

Novosađani i ovog puta kreću organizovano na studentski protest u Beogradu.

Okupljanje je u kampusu Novosadskog univerziteta. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Vozila kojima idu za Beograd imaju nalepnice "Studenti pobeđuju". Novosadski bajkeri koji kreću ka Beogradu okupili su se u Partizanskoj ulici. Kako je javila reporterka N1, okupilo se više desetina bajkera. Podsetimo da je železnički saobraćaj u čitavoj zemlji obustavljen, ponovo pred protest u Beogradu. Protest će biti održan na Slaviji pod