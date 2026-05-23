VIDEO Povređeni deda Veroljub ponovo među studentima: Kod Pravnog proslavio 90. rođendan

Beograđanin Veroljub Sarić, koji je pre nekoliko nedelja povređen kod Pravnog fakulteta kada je na njega naleteo automobil, pojavio se danas na istom mestu kako bi proslavio svoj 90. rođendan.

Studenti su ga dočekali sa poklonima i tortom i otpevali rođendansku pesmu. Pravni fakultet je jedna od četiri lokacije gde su studenti organizovali druženje sa građanima i pripremu uoči protesta na Slaviji u 18 sati pod sloganom "Ti i ja i Slavija". Veroljub je inače redovno dolazio na odavanje pošte žrtvama pada nadstrešnice. Iako je bio ozbiljno povređen, to ga nije sprečilo da se i danas pojavi na skupu studenata. Podsetimo, njega je 14. maja na