U ukrajinskom napadu na studentski dom poginulo 10 osoba

Zvaničnik ruskog Ministarstva za vanredne situacije izjavio je da je do sada “48 ljudi pogođeno napadom” u gradu u Luganskoj oblasti, koja se nalazi na severoistoku Ukrajine, ali gde su postavljeni ruski čelnici.

Nakon napada se 11 studenata se vodi kao nestalo, rekao je lider Luganska Leonid Pasečnik, prenosi ruska agencija TASS. Rusija je juče optužila Ukrajinu za namerni napad dronom na Starobilsk, a predsednik Vladimir Putin je naredio svojoj vojsci da pripremi opcije za odmazdu, prenosi agencija Rojters (Reuters). Ukrajinska vojska je negirala ruske optužbe i saopštila da je pogodila jedinicu za komandovanje dronovima u tom području, kao i da je Kijev poštovao