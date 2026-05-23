RHMZ: Upozorenje za područje Šumadije na pljuskove sa grmljavinom i gradom

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na pljuskove sa grmljavinom i gradom za danas, 23. maj.

Pljuskovi i grmljavine koji se danas očekuju u oblasti od Timočke i Negotinske Krajine preko Homolja, Šumadije i Pomoravlja do jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije izolovano će biti praćeni gradom i kratkotrajno jakim vetrom sa većom verovatnoćom pojave na istoku Srbije, navodi se u upozorenju.