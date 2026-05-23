Macut i Minić u Trebinju o aerodromu, železnici, gasnoj interkonekciji i saradnji Srbije i RS

Izgradnja aerodroma u Trebinju, železnička infrastruktura, gasna interkonekcija, kao i saradnja u oblasti pravosuđa, obrazovanja i nauke bile su teme razgovora premijera Srbije Đura Macuta i premijera Republike Srpske Sava Minića u Trebinju.

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem u Trebinju da će Srbija nastaviti da bude pouzdan partner Republici Srpskoj i da će se saradnja i u narednom periodu razvijati kroz konkretne projekte i zajedničke inicijative. Macut je istakao da sastanak u Trebinju predstavlja nastavak kontinuirane saradnje i redovnih razgovora dve vlade u skladu sa ranije postignutim dogovorima o intenzivnijem institucionalnom