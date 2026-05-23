Skup na poziv studenata u blokadi na Trgu Slavija; incidenti po završetku skupa

Okupljanje koje su organizovali studenti u blokadi održano je od 18 do 20 časova na Trgu Slavija u Beogradu. Pre početka, građani su se okupili na četiri lokacije i organizovano stigli na skup pod nazivom "Ti i ja, Slavija". Među govornicima na skupu bili su studenti, profesori, akademici, aktivisti i glumci. Po završetku skupa, dogodili su se incidenti kod Pionirskog parka i u Ulici kralja Milana.

Dačić: Privedene 23 osobe, više policajaca povređeno Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je, i pored upozorenja i apela direktora policije da protest i razilaženje posle skupa prođe u miru, došlo do incidenata. Policija će identifikovati sve koji su napadali policiju i oni će biti procesuirani, poručio je ministar Dačić, i rekao da su do sada privedena 23 lica. Smirila se situcija u centru grada Posle večerašnjih incidenata u centru Beograda, oko