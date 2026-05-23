Subota kad je otišô Natho - gol, otisci i pobeda na oproštaju Izraelca

Izraelac Bibars Natho odigrao je poslednji meč u dresu Partizana, postigavši i prvi od pet golova u mreži Radnika iz Surdulice u Humskoj.

Sedam godina, 289 mečeva, 83 gola i 73 asistencije - učinak Bibarsa Natha u Partizanu. Tridesetosmogodišnji veteran oprostio se od kluba u kom se nije naosvajao trofeja, ali je ostavio neizbrisiv trag svojim karakterom, inteligencijom, veštinom, stavom i ponašanjem. Natho je bio u startnoj postavi sa kapitenskom trakom i iskoristio je priliku da se na lep način oprosti golom. Nanjušio je u 23. minutu povratnu loptu levog beka Radnika Filipovića ka golmanu