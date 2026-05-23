Teheran: Tramp nema drugog izbora nego da prihvati naše zahteve; IDF: Udari na pogone Hezbolaha za proizvodnju oružja

Portparol iranskog Ministarstva odbrane Reza Talaei Nik rekao je da će "nepoštovanje prava“ Irana kao zemlje dovesti do "novih poraza“ Vašingtona i američkog predsednika Donalda Trampa. Lokalni mediji tvrde da je iranski šef diplomatije do duboko u noć razgovarao sa načelnikom pakistanske vojske, Asimom Munirom. IDF navodi da je izveo udare na podzemna postrojenja Hezbolaha za proizvodnju oružja.

Tramp: Šanse za dogovor sa Iranom ili bombardovanje 50:50 Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su šanse da postigne dobar sporazum sa Iranom ili da da će tu zemlju sravniti sa zemljom "tačno 50:50". Kako je na platformi Iks napisao novinar portala Aksios Barak Ravid, Tramp je rekao da će verovatno do nedelje odlučiti da li će da nastavi rat. On je naveo da će se kasnije danas sastati sa svojim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom