Rat u Ukrajini – 1.550. dan. Broj poginulih u napadu na internat u Luganskoj oblasti porastao je na 10. Predsednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin izjavio je da ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i njegove evropske pokrovitelje čeka "Nirnberški proces" zbog napada na Lugansk. Češki predsednik Petr Pavel pozvao je NATO da "pokaže zube" Rusiji zbog, kako je naveo, stalnog testiranja odlučnosti Alijanse na njenom istočnom krilu.

Litvanski ministar: EU treba ponovo da pokrene pitanje zamrznutih ruskih sredstava Litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris izjavio je da bi Evropa trebalo da ponovo pokrene pitanje zamrznutih ruskih sredstava dok traga za načinima da finansijski podrži Ukrajinu i pojača pritisak na Moskvu da pristane na pregovore o mirovnom sporazumu, preneo je Politiko. Budris je dodao da je prošlogodišnji sporazum o zajmu od 90 milijardi evra za Ukrajinu bio koristan