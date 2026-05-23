BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 11. do 17. maja zabeleženo 4.441 slučaja oboljenja sličnih gripu.

Prema najnovijim podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 66,64 na 100.000 stanovnika, a zаbеlеžеnа stоpа је nešto viša u оdnоsu nа prеthоdnu nеdеlju. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi do četiri godine, kao i u grupi od pet do 14 godina. "Batut" navodi da epidemiološki pokazatelji ukazuju da se u Srbiji registruje geografska raširenost na osnovnom, vanepidemijskom nivou, klinička