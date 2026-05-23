Evakuisano 44.000 ljudi u Kaliforniji, opasnost od eksplozije hemikalija

LOS ANĐELES - Više od 44.000 ljudi evakuisano je danas iz nekoliko gradova u južnoj Kaliforniji zbog opasnosti od moguće eksplozije rezervoara sa toksičnom hemikalijom u vazduhoplovnom postrojenju u okrugu Orindž, nakon što su lokalne vlasti upozorile da bi oštećeni rezervoar mogao da otkaže u svakom trenutku i potencijalno eksplodira.

Šef Vatrogasne službe okruga Orindž Krejg Kovi izjavio je da se u industrijskom rezervoaru u postrojenju nalazi oko 7.000 galona metil-metakrilata (približno 26,5 hiljada litara), veoma isparljive i lako zapaljive toksične supstance koja se koristi u proizvodnji plastike. "Dogodiće se ukoliko neko ne pronađe način da ublaži posledice incidenta. Rezervoar će otkazati, samo ne znamo kada", rekao je Kovi na konferenciji za novinare. Kovi je za Si-Bi-Es njuz rekao da