Savet EU odobrio 21 milion evra pomoći Albaniji za jačanje vojske

BRISEL - Savet Evropske unije usvojio je treći paket bilateralne pomoći u okviru Evropskog mirovnog instrumenta (European Peace Facility) u vrednosti od 21 milion evra za podršku Oružanim snagama Albanije, čime ukupna dosadašnja podrška toj zemlji dostiže 49 miliona evra, navodi se u saopštenju Saveta EU.

Kako je navedeno, cilj mere je jačanje odbrambenih kapaciteta Albanije i unapređenje sposobnosti njenih oružanih snaga da blagovremeno i efikasno učestvuju u međunarodnim operacijama i misijama, uključujući zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku Evropske unije (ZBOP). Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ocenila je da je Albanija "blizak i pouzdan partner" i "posvećen saveznik NATO-a", ističući da jačanje saradnje doprinosi