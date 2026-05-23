U Srbiji nestabilno vreme uz povremene pljuskove, grmljavinu, grad i jak vetar, u Vojvodini preteženo sunčano

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni vetar, sa većom verovatnoćom pojave u istočnoj, jugoistočnoj i centralnoj Srbiji, navodi se u upozorenju koje je danas objavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na severu Srbije biće pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji posle podne na istoku i jugoistoku Srbije mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Duvaće slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 16 stepeni, a najviša od 22 do 27. U Novom Sadu će biti