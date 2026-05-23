BIRODI: Izraz blokader od početka godine u medijima iskorišćen više od 85.000 puta

Biro za društvena istraživanja ( BIRODI) saopštio je da je od početka godine do danas, u medijima u Srbiji izraz koji u osnovi ima „blokader“ iskorišćen više od 85.000 puta. „Najveći broj pominjanja od novinara ili/i gostiju zabeležen je na portalima – 68.912, zatim u kablovskom prostoru – 10.991, u jutarnjim i političkim emisijama – 3.820, u TV dnevnicima – 2.689, u Skupštini – 476, dok je u obraćanjima (predsednika države) Aleksandra Vučića evidentirano 289