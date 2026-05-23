Blizu Pionirskog parka izbili incidenti nakon studentskog skupa na Slaviji

Po završetku studentskog skupa na Slaviji oko 20.30 došlo je do niza incidenata u blizini Pionirskog parka, gde su smeštene pristalice vlasti.

Kako javlja N1, grupa građana je bacala pirotehnička sredstva u pravcu policijskog kordona, koji se nalazi u ulici Kralja Milana. Na snimcima se vidi da je zapaljena i jedna navijačka baklja, a ljudi koji prave nered su uglavnom maskirani. Policija je podigla štitove i počela da potiskuje građane ka ulici Kneza Miloša.