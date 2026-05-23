Počeo protest na Salaviji, kolone građana još uvek pristižu iz više pravaca

Glavni deo studentskog protesta „Ti i ja, Slavija“ počeo je danas nešto 18 časova, a kolone studenata i građana, koje su se tokom dana okupljale na više lokacije u Beogradu, pristižu još uvek na Trg Slavija.

Kolona građana i studenata iz pravca Pravnog fakulteta se idalje Beogradskom ulicom spušta ka Trgu Slavija, javlja reporter agencije Beta. U obližnjoj Krunskoj ulici takođe ima ljudi, a tu je i saobraćajna policija koja je obustavila saobraćaj. Građani i studenti i u ovom delu grada prave buku izražavajući time nezadovoljstvo ponašanjem vlasti. Mnogi od njih nose majice i bedževe s natpisima „Studenti pobeđuju“. Ni u ovom delu grada nema uniformisane policije. Iz