Uhapšen Novosađanin zbog navodnih pretnji na Fejsbuku i poziva na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Policija je u Novom Sadu uhapsila je M.K. (41) iz tog grada zbog sumnje da je pretnjama na društvenoj mreži Fejsbuk izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Kako se sumnja, on je 21. maja, na Fejsbuk nalogu „ Slobodna Vojvodina“, javno podsticao i pozivao na upotrebu dronova sa eksplozivom radi napada na vojne i policijske objekte, vojni aerodrom u Batajnici, Hram Svetog Save, zgradu Srpske akademije nauka i umetnosti i druge objekte od značaja „sa ciljem nasilne promene ustavnog uređenja Srbije“. Postupajući po naredbi sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu,