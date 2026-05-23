Direktni letovi između Beograda i Toronta posle 34 godine

Er Srbija je danas uvela direktne letove između Beograda i Toronta čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade, a potpredsednica vlade i ministar privrede Adrijana Mesarović je na ispraćaju prvog leta sa beogradskog aerodroma istakla da Beograd postaje sve važnije regionalno i međunarodno saobraćajno čvorište.

Letovi između Beograda i Toronta realizovaće se dva puta nedeljno, sredom i subotom, avionima erbas A330-200 iz flote srpske nacionalne avio-kompanije. Svečanom ispraćaju inauguracionog leta iz Beograda prisustvovali su ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministar turizma i omladine Husein Memić, direktor Turističke organizacije Srbije Marija Labović, predstavnici Ambasade