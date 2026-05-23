Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je britanska medijska korporacija Bo-bi-si zvanično odbila da poseti Starobeljsk, gde je izveden napad na koledž i studentski dom u LNR.

„Britanska televizijska korporacija zvanično je odbila da poseti Starobeljsk. Si-en-en je na odmoru“, napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu. Ona je ranije saopštila da je rusko Ministarstvo spoljnih poslova počelo organizaciju posete mestu tragedije za strane dopisnike akreditovane u Moskvi. Prema njenim rečima, cilj je da novinari lično vide posledice udara ukrajinskih snaga na koledž u Starobeljsku.