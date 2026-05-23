Incident kod Predsedništva: Učesnici protesta gađali policajce bakljama i kamenicama, policija ih potiskuje

Učesnici protesta na koji su pozvali studenti u blokadi večeras su prema navodima Tanjuga napali pripadnike policije kod Predsedništva Srbije.

Pojedini učesnici protesta su, dok su se vraćali sa Slavije, gde je protest održan, porušili ogradu postavljenu oko Pionirskog parka i bacili veliki broj pirotehničkih sredstva i kamenica na pripadnike policije. Pojedini napadači, kako navodi Tanjug, maskirani su majicama i maramama. Policija je potom napadnuta i u Ulici kralja Milana. Napadači su takođe prevrnuli kontejnere na ulicu.Policija je pojačala snage, a stigla su i specijalna vozila. Oko Pionirskog parka