Indiju pogodio talas vrućina, zabeleženo više od 300 slučajeva toplotnih udara

Telegraf pre 59 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Indiju je pogodio snažan talas vrućina, a više od 300 slučajeva oboljenja izazvanih visokim temperaturama prijavljeno je u južnoj indijskoj državi Andra Pradeš od početka marta do sredine maja, saopštilo je indijsko državno ministarstvo zdravlja.

U tom periodu registrovana su 325 slučajeva toplotnog udara, a gotovo trećina njih prijavljena je od početka maja, prenosi Rojters. Vlasti države Andra Pradeš upozorile su građane da izbegavaju boravak na otvorenom između 11 i 16 časova, kada su "toplotni talasi i ekstremne temperature na vrhuncu". Indijski meteorološki zavod upozorio je da se u glavnom gradu Nju Delhiju i velikim delovima severne Indije od 22. do 27. maja očekuju "veoma ozbiljni toplotni talasi".
