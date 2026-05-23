Nesreća u rudniku u Kini: Poginule najmanje četiri osobe, 90 ostalo zarobljeno

Najmanje četiri osobe su poginule, a 90 je ostalo zarobljeno danas pod zemljom nakon što je nivo ugljen-monoksida premašio dozvoljene granice u rudniku uglja u gradu Čangži, u severnoj kineskoj provinciji Šansi, saopštile su kineske vlasti Nesreća se dogodila u 21.43 sati po lokalnom vremenu u rudniku uglja Ljušenju u okrugu Ćinjuan u Čangžiju, gde se u tom trenutku pod zemljom nalazilo ukupno 247 radnika, prenosi Sinhua. Do 3.33 ujutru ukupno 157 ljudi je izvučeno