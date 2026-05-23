Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je napad ukrajinskih snaga na školu u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LNR) - teroristički napad. "Tokom noći, neonacistički režim koji je preuzeo vlast u Kijevu izveo je teroristički napad na internat Starobeljske pedagoške škole.

Noću, dok su učenici spavali", rekao je on tokom sastanka sa polaznicima prve generacije programa "Vreme heroja", prenosi agencija RIA Novosti. Kako je naglasio predsednik Rusije, u blizini obrazovne ustanove nije bilo vojnih objekata. On je istakao da napad na školu nije bio slučajan. "Napad nije bio slučajan, izveden je u tri talasa, 16 bespilotnih letelica na isto mesto", dodao je Putin, istakavši da napad potvrđuje neonacistički karakter kijevskog režima. Naveo