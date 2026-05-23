Tramp od sporazumu sa Iranom: "Mislim da će se dogoditi jedna od dve stvari - ili ću ih pogoditi jače ili..."

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su šanse da postigne dobar sporazum sa Iranom ili da da će tu zemlju sravniti sa zemljom "tačno 50:50".

Kako je na platformi X napisao novinar portala Aksios Barak Ravid, Tramp je rekao da će verovatno do nedelje odlučiti da li će da nastavi rat. On je naveo da će se kasnije danas sastati sa svojim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom da bi razgovarali o najnovijem odgovoru Irana, i da se očekuje i prisustvo potpredsednika Džej Di Vansa. Prema novinaru Aksiosa, Tramp je rekao da bi prihvatio samo sporazum koji obuhvata pitanja poput obogaćivanja uranijuma