Ukrajina: Rusija napala dronom pogrebnu kolonu u Sumiju, devetoro povređenih

Najmanje devet osoba povređeno je danas kada je ruski dron pogodio pogrebnu kolonu na periferiji ukrajinskog grada Sumi, a dve osobe nalaze se u teškom stanju, saopštile su ukrajinske vlasti.

Načelnik Sumske oblasne vojne administracije Oleh Hrihorov naveo je na Telegramu da je reč o "ciničnom napadu" ruske bespilotne letelice na pogrebnu povorku koja se kretala ka jednom od gradskih grobalja. - Danas je ruski dron napao pogrebnu kolonu na periferiji Sumija. Ima povređenih - napisao je Hrihorov, preneo je Ukrinform. Prema njegovim rečima, svim povređenima ukazana je medicinska pomoć, dok se jedna osoba nalazi u izuzetno teškom stanju. - Za sada je