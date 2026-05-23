Uhapšen brat direktora EXIT-a, festival tvrdi da je zbog podrške studentima

Uhapšen je brat direktora EXIT festivala. MUP je saopštio da je pozivao na nasilno rušenje ustavnog uređenja. EXIT demantuje i tvrdi da je u pitanju nastavak pritisaka na festival zbog podrške studentima

Miloš Kovačević, univerzitetski radnik i brat osnivača i direktora EXIT festivala, uhapšen je po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva. MUP je u saopštenju naveo da je Kovačević 21. maja na društvenoj mreži Facebook javno podsticao i pozivao na upotrebu dronova sa eksplozivom radi napada na vojne i policijske objekte, vojni aerodrom u Batajnici, Hram Svetog Save, zgradu SANU i druge objekte sa ciljem nasilnog