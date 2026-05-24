Milutinov: "Što duže čekaš - lepše bude na kraju"; "Ništa bez srpske zastave" VIDEO

Srpski košarkaš i cebtar Olimpijakosa NIkola Milutinov nije krio emocije posle osvajanja titule u Evroligi.

Posle 13 godina se Olimpijakos popeo na krov Evrope pošto je u finalu Evrolige porazio Real Madrid sa 92:85. Nikola Milutinov je meč završio sa osam poena i osam skokova, a onda izneo i utiske. "Pre 14 godina sam počeo da igram na ovom profesionalnom nivou i non-stop se trudim da dođem do najvišeg nivoa i osvojim ovaj trofej. Napokon je došao. Dugačak je put bio, ali nekad što duže čekaš, lepše ti bude na kraju", započeo je Milutinov razgovor za "Arenu sport".