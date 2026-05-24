Oštra poruka Moskve Makronu - "pogledaj ubijenu decu koju finansiraš"

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova savetovala je danas francuskom predsedniku Emanuelu Makronu da zatraži od francuskih medija snimke ukrajinskog napada na školu i internat u Starobeljsku u Luganskoj Republici.

"Neka Makron zamoli francuske novinare koji su trenutno u Starobeljsku da mu pokažu snimke bombardovane škole i dvadesetak ubijene dece - možda će ga to uveriti da finansira terorizam", naglasila je Zaharova, preneo je TASS. Zaharova je komentarisala Makronovu objavu na platformi X u kojoj je najavio jačanje podrške Ukrajini nakon ruskog masovnog napada na Kijev i Kijevsku oblast tokom noći, u kojem su najmanje dve osobe poginule, a najmanje 77 povređeno. Makron je