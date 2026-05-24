Pezeškijan: "Iran je spreman da uveri svet da ne teži nuklearnom oružju"
B92 pre 1 sat
Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da je Islamska Republika spremna da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži razvoju nuklearnog oružja, istovremeno optužujući Izrael da predstavlja glavni izvor nestabilnosti i sukoba u regionu Bliskog istoka.
Pezeškijan je, tokom posete Iranskoj državnoj televiziji (IRIB), rekao da Teheran ostaje posvećen diplomatiji i regionalnoj stabilnosti. "Spremni smo da uverimo svet da ne tražimo nuklearno oružje i da ne težimo nemirima u regionu", istakao je iranski predsednik, prenosi Press TV. On je ocenio da izraelske vlasti koriste svaku priliku da održe "rat i nestabilnost". Pezeškijan je, međutim, istakao da iranski pregovarači "nikada neće odstupiti od dostojanstva i časti