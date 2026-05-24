Zverev nadigrao domaćeg predstavnika u Parizu

Nemački teniser Saša Zverev lako je prošao u drugo kolo Rolan Garosa u Parizu.

Treći igrač sveta je nadigrao domaćeg igrača Benžamena Bonzija sa 6:3, 6:4, 6:2. Najviše turbulencija za Nemca bilo je u drugom setu, jedinom u kom je ispustio brejk prednosti. Naredni rival biće mu Tomas Mahač, koji je sa 6:4, 6:4, 6:3 savladao Zizua Bergsa. Dalje su, zasad, prošli Miomir Kecmanović i Alehandro Davidovič Fokina, kao i Tirane i Trunheliti.