Šta smo videli i čuli na Slaviji tokom studentskog skupa

BBC News pre 5 sati | Kristina Kljajić - BBC

Reuters

Zagrevanje pred izbore.

Ovako bi u najkraćem mogao da glasi opis onoga što je viđeno na studentskom protestu na beogradskom trgu Slavija.

Na bini pred krcatim trgom i okolnim ulicama ređali su se govornici koji su pričali o borbi protiv korupcije i kriminala, potrebi za nezavisnim sudstvom i samostalnim tužilaštvom, ali su kritikovali vlast zbog „dodvoravanja stranom faktoru".

Predstavnici studentskog pokreta poručili su da je „faza prebrojavanja završena", kao i da su sada na redu konkretniji postupci, ali nisu otkrili detalje.

Još 28. juna 2025. studenti su tražili raspisivanje izbora, posle čega su sakupljali potpise podrške.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, više puta je prethodnih meseci najavljivao da će biti vanrednih izbora, ali datum još nije poznat.

Posle skupa i incidenata koji su usledili, on je ocenio da studenti na Slaviji nisu pokazali plan i program, nego „samo nasilnu prirodu".

Antivladini protesti protiv korupcije u Srbiji počeli su posle pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024.

Tokom tih protesta studentski pokret prerastao je u verovatno najznačajnijeg opozicionog aktera u zemlji.

Studentkinja psihologije iz Bajine Bašte Elena izjavila je da su se ponovo okupili na Slaviji, jer nijedan od studentskih zahteva nije ispunjen, niti je bilo ko odgovarao za 16 nevinih ljudi u Novom Sadu.

„Korupcija u Srbiji ima lice, a to je svaki namešten tender koji je neko potpisao znajući da ljudi mogu da stradaju", rekla je Elena, upitavši da li je „Srbija država ili mafija".

Mnogi u masi su nosili bedževe sa crvenim rukama na kojima je pisalo „Ruke su vam krvave" i transparente na kojima je pisalo „Studenti pobeđuju".

Šta će studenti da urade za radnike, za zdravstvo, za prosvetne radnike, za obrazovanje - pisalo je na lecima koje su delili.

Studenti nemaju u svakom trenu sve odgovore, ali imaju tim ljudi koji poseduje plan za ozdravljenje i oporavka Srbije sprovede u delu, poručio je Andrej Tanko, jedan od govornika.

„Dok nema pravde za narod, ne sme biti mira za vlast", rekao je Tanko, parafrazirajući izjavu koja se pripisuje Emilijanu Zapati, čuvenom meksičkom revolucionaru.

Sparni beogradski prolećni vazduh parali su zvuci pištaljki i vuvuzela, dok su se vijorile zastave Srbije i one sa mapom Kosova i porukom „Nema predaje".

Tužiteljka Bojana Savović, dočekana uz ovacije, kazala je da „nijedna uniforma ne sme biti iznad zakona", dok je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Aleksandar Sedlar pitao je da li će Srbija „imati čistu vodu i zdravu hranu ako prati viziju i misiju Rio Tinta".

Neki od govornika osudili su i osnivanje Crkvenog univerziteta „Sveti Sava" po dogovoru Vlade Srbije i Srpske pravoslavne crkve (SPC).

A bilo je i onih, poput profesora Hemijskog fakulteta Radomira Saičića koji je pominjao - logor u kom su ubijene desetine hiljada Srba, Jevreja i Roma pod upravom Nezavisne Države Hrvatske (NDH), optuživši pojedine vladike da žele da „menjaju istorijske činjenice".

Nekoliko minuta pre 20 sati, sa bine je poručeno da je skup gotov, upaljene su baklje uz skandiranje iz mase „Ko ne skače, taj je ćutao".

EPA Zastava sa precrtanim NATO i EU simbolima

Kao i 28. juna prošle godine, studentski skup je prošao mirno, ali je došlo do incidenata kod zgrade Predsedništva Srbije, kada su demonstranti krenuli da se razilaze.

Scene nasilja i sukoba policije i demonstranata koje su usledile ni ovaj put nisu izostale.

Privedeno je 23 ljudi zbog napada na policijske službenike, a bilo je i povređenih policajaca, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.24.2026)