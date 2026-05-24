Tramp: Dogovor sa Iranom pri kraju, Ormuski moreuz bi opet mogao da bude otvoren

Sporazum bi mogao da podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ali 'ima još posla', poručio državni sekretar Marko Rubio.

BBC News pre 1 sat
Sporazum sa Iranom je „uglavnom dogovoren“ i detalji će uskoro biti objavljeni, rekao je američki predsednik Donald Tramp.

To bi podrazumevalo ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, dodao je u subotu, 23. maja.

Potom je i državni sekretar Marko Rubio potrvdio Trampovu izjavu.

Postignut je „značajan napredak“ u pregovorima sa Iranom, ali još ima „posla“, objasnio je.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova ranije je za državnu televiziju izjavio da su se stavovi SAD i Irana približavali poslednjih nedelju dana.

Ipak, upozorio je da to ne znači da će biti postignuti sporazumi o ključnim pitanjima i optužio je Amerikance za „kontradiktorne izjave“.

Vašington i Teheran vode razgovore o dugoročnom mirovnom sporazumu otkako je početkom aprila dogovoren prekid vatre.

Tramp je na društvenim mrežama napisao da je imao „veoma dobar razgovor“ sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i drugih o „Memorandumu o razumevanju koji se odnosi na mir.“

„Sporazum je u velikoj meri dogovoren, podložan finalizaciji između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja, kao što je navedeno“, rekao je.

„Konačni aspekti i detalji sporazuma se trenutno razmatraju i biće uskoro objavljeni“, napisao je Tramp.

Dodao da je istog dana razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Američki predsednik nije dao nikakve dodatne detalje, ali je insistirao da bi svaki sporazum „apsolutno“ sprečio Iran da dobije nuklearno oružje.

Kasnije je pakistanski premijer Šehbaz Šarif čestitao Trampu „na njegovim izuzetnim naporima u postizanju mira“ i rekao da je telefonski poziv bio „veoma koristan i produktivan“.

Pakistan je, kao posrednik, pomagao u pregovorima o mirovnom sporazumu.

„Nadamo se da ćemo uskoro biti domaćini sledeće runde razgovora“, napisao je u saopštenju na Iksu.

Namera Irana bila je da postigne sporazum „koji se sastoji od 14 tačaka“, rekao je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei.

Bagaei je rekao da je Teheran u procesu finalizacije memoranduma, tako da bi se dalji razgovori mogli održati u roku od 30 do 60 dana „i na kraju se može postići konačni sporazum“.

Amerika i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, izazvavši sukob širom Bliskog istoka.

Iran je odgovorio napadima na Izrael i države saveznice SAD u Zalivu.

Prekid vatre je sklopljen pošto je Iran iskoristio kontrolu nad Ormuskim moreuzom, kroz koji protiče oko petina svetske nafte i prirodnog gasa.

Nova faza usledila je pošto se raspoloženje u Vašingtonu, čini se, pogoršalo, a anonimni zvaničnici su u petak obavestili američke medije da se administracija sprema za novu rundu vojnih udara, iako konačna odluka još nije doneta.

Tramp je u petak napisao na mreži Truth Social da neće prisustvovati venčanju sina Donalda mlađeg ovog vikenda kako bi mogao da ostane u Vašingtonu „tokom ovog važnog perioda“.

Rubio nagoveštava „dobre vesti“ o Ormuskom moreuzu, ali priznaje da još uvek „ima posla“

Amerika blokira iranske luke od 13. aprila kao odgovor na Iransku kontrolu saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

Centralna komanda SAD (Centcom) saopštila je u subotu da je preusmerila 100 brodova, onesposobila četiri i dozvolila prolaz 26 brodova sa humanitarnom pomoći od početka blokade.

Ovo je bilo „veoma efikasno“ i „ ekonomski je uticaj na Iran“, rekao je admiral Bred Kuper, komandant Centcom-a.

U međuvremenu, Iran je preuzeo vojnu kontrolu nad područjem oko Ormuskog moreuza i rekao da sav tranzit kroz moreuz „zahteva koordinaciju i odobrenje Uprave Persijskog zaliva“.

Amerika i saveznici iz Zaliva su više puta odbacili iranske pokušaje da uspostave kontrolu nad moreuzom.

(BBC News, 05.24.2026)

