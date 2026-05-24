Američki agenti ubili čoveka koji je pucao na čuvare Bele kuće, kada je Tramp bio u njoj

Čovek koji je pucao na kontrolnom punktu kod Bele kuće ubijen je u razmeni vatre sa agentima tajne službe sinoć, potvrdili su zvaničnici.

Medijski partner Bi-Bi-Sija (BBC) u SAD Si-Bi-Es (CBS) objavio je ime osumnjičenog, Nasira Besta, 21-ogodišnjaka koji je bio poznat policiji i imao je dokumentovanu istoriju problema sa mentalnim zdravljem.

Neposredno posle 18.00 po lokalnom vremenu (ponoć po centralnoevropskom vremenu) taj čovek je iz torbe izvadio pištolj i počeo da puca kod raskrsnice blizu Bele kuće.

Pripadnici Tajne službe uzvratili su vatru i pogodili napadača. On je odnet u bolnicu gde je proglašen mrtvim.

I jedan prolaznik je ranjen u razmeni vatre, ali Tajna služba nije dala detalje o njegovom stanju. U napadu nije povređen ni jedan agent.

Predsednik SAD Donald Tramp bio je u Beloj kući u to vreme.

On je zahvalio agentima na njihovoj brzoj i profesionalnoj akciji u privođenju naoružanog napadača, koji je, kako je rekao preko svoje društvene mreže Trut soušal, imao nasilnu istoriju i moguću opsesiju "najdragocenijim objektom SAD".

Ova razmena vatre dogodila se samo mesec dana od kada je naoružani napadač pucao u holu gde se održavala večera dopisnika Bele kuće u prisustvu Trampa i drugih visokih državnih zvaničnika.

Sinoćnji incident je pod istragom i ulice oko Bele kuće će ostati zatvorene verovatno i večeras, prenosi BBC.

Osumnjičeni je kasnije identifikovan u američkim medijima kao Best, koji je bio poznat i Tajnoj službi i gradskoj policiji i koristio je revolver, rekli su policijski izvori za CBS.

Izvor upoznat sa istragom rekao je za CBS da je Best pokušao da uđe u Belu kuću u julu 2025. godine i da su ga uhapsili policajci koji su bili blizu, a posle toga je proveo vreme u psihijatrijskoj ustanovi. Živeo je u Vašingtonu prethodnih 18 meseci.

(Beta, 24.05.2026)