Arhiv javnih skupova: Na studentskom protestu bilo između 180.000 i 190.000 ljudi
Arhiv javnih skupova objavio je da je na jučerašnjem studentskom protestu, na Trgu Slavija u Beogradu, pod nazivom "Ti i ja, Slavija" bilo između 180.000 i 190.000 ljudi.
"Procena Arhiva zasnovana je na izmerеnoj površini skupa od 107.000 m² i koeficijentu prosečne gustine od približno 1,7 osoba po metru kvadratnom", naveo je Arhiv na društvenoj mreži Iks.
Ocenio je da je to drugi najveći protest u Srbiji od pada s vlasti bivšeg predsednika Slobodana Miloševića.
Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je juče da je procena da je na skupu koji se održava na Slaviji prisutno 34.300 ljudi.
(Beta, 24.05.2026)