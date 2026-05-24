Dačić: Neko namerno izaziva sukobe sa policijom, SRCE sumnja na vlast

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kazao je danas da "neko namerno izaziva sukobe sa policijom želeći da se stvori što veći haos" i da time misli da će dobiti političke poene.

"Juče je bio jedan klasičan predizborni skup, to su i oni sami rekli, oni vode predizbornu kampanju, to je u redu, ali imajte svoju politiku, imajte svoju veru, imajte svoja uverenja, potreban nam je građanski mir a ne rat", izjavio je Dačić za televiziju Prva o incidentima nakon studentskog protesta.

Naveo je da je policija nakon protesta na Slaviji morala da interveniše jer je bila napadnuta, kao i da je privedeno 47 osoba, od kojih je jedna imala i diplomatsku ličnu kartu, a da je sinoć povređeno 17 policajaca.

"Podneto je osam krivičnih prijava, 31 prekršajna prijava, povređeno je 17 policijskih službenika, što je za svaku moguću osudu. Pozvao bih sve da se urazume, pokažite svoju politiku", rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, više od 300 policajaca povređeno je od početka demonstracija, a održano je 18.893 neprijavljenih javnih skupova, od ukupno 30.210 skupova od 1. novembra 2024. godine do danas.

SRCE: Nasilje nakon protesta izazvale uvežbane falange huligana sa platnog spiska režima

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da su nasilje nakon studentskog protesta održanog sinoć izazvale "uvežbane falange tetoviranih huligana", opremljenih arsenalom pirotehnike "kao da dolaze direktno sa platnog spiska režima".

"Jasno je da su ovi jurišnici, pušteni sa lanca, imali samo jedan zadatak – da režiranim haosom kompromituju opravdani revolt naroda i pruže povod za brutalnu političku propagandu protiv Vučićevih političkih protivnika", naveli su oni.

Ocenili su da Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je sinoć izneo informacije o incidentima nakon protesta, nije pomenuo slučaj na Senjaku, kada je uhapšen bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić.

"Odgovornost za Senjak ne može da sakrije paradom policijskih vozila i pokušajem da se mirni protest pretvori u divljanje huligana po naredbi sa poznate adrese", piše u saopštenju.

(Beta, 24.05.2026)