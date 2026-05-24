Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je da je sporazum sa Iranom o okončanju rata i otvaranju Ormuskog moreuza "uglavnom ispregovaran" nakon razgovora sa Izraelom i drugim saveznicima u regionu.

"Konačni detalji sporazuma se trenutno razmatraju i biće uskoro objavljeni", naveo je Tramp juče na društvenim mrežama, bez detalja.

Tramp je naveo da je razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Katara, Pakistana, Turske, Egipta, Jordana i Bahreina, a odvojeno i sa Izraelom.

Sporazum je okarakterisao kao "Memorandum o razumevanju koji se odnosi na mir" koji još uvek moraju da finalizuju Vašington, Teheran i druge zemlje koje su učestvovale u pregovorima.

Tramp je rekao da je razgovor sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, koji je vršio pritisak na SAD da krenu u rat, prošao "veoma dobro".

Regionalni zvaničnik upoznat sa posredovanjem Pakistana u pregovorima SAD-Iran naveo je da su Vašington i Teheran blizu postizanja sporazuma o okončanju rata.

On je rekao da sporazum uključuje zvaničnu deklaraciju o kraju rata, sa dvomesečnim pregovorima o iranskom nuklearnom programu.

Ormuski moreuz će biti ponovo otvoren, a SAD će okončati blokadu iranskih luka.

Iran je, u međuvremenu, signalizirao "smanjenje razlika" u pregovorima nakon što je komandant pakistanske vojske Asim Munir održao dodatne razgovore u Teheranu.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif pozdravio je Trampove napore za unapređenje mira na Bliskom istoku

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf je, s druge strane, juče izjavio da je Iran obnovio svoj vojni arsenal i da bi, ako Tramp nastavi napade, rezultat bio "razorniji i ogorčeniji" nego na početku rata.

