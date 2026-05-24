Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Beta pre 1 sat

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je da je sporazum sa Iranom o okončanju rata i otvaranju Ormuskog moreuza "uglavnom ispregovaran" nakon razgovora sa Izraelom i drugim saveznicima u regionu.

"Konačni detalji sporazuma se trenutno razmatraju i biće uskoro objavljeni", naveo je Tramp juče na društvenim mrežama, bez detalja.

Tramp je naveo da je razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Katara, Pakistana, Turske, Egipta, Jordana i Bahreina, a odvojeno i sa Izraelom.

Sporazum je okarakterisao kao "Memorandum o razumevanju koji se odnosi na mir" koji još uvek moraju da finalizuju Vašington, Teheran i druge zemlje koje su učestvovale u pregovorima.

Tramp je rekao da je razgovor sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, koji je vršio pritisak na SAD da krenu u rat, prošao "veoma dobro".

Regionalni zvaničnik upoznat sa posredovanjem Pakistana u pregovorima SAD-Iran naveo je da su Vašington i Teheran blizu postizanja sporazuma o okončanju rata.

On je rekao da sporazum uključuje zvaničnu deklaraciju o kraju rata, sa dvomesečnim pregovorima o iranskom nuklearnom programu.

Ormuski moreuz će biti ponovo otvoren, a SAD će okončati blokadu iranskih luka.

Iran je, u međuvremenu, signalizirao "smanjenje razlika" u pregovorima nakon što je komandant pakistanske vojske Asim Munir održao dodatne razgovore u Teheranu.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif pozdravio je Trampove napore za unapređenje mira na Bliskom istoku

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf je, s druge strane, juče izjavio da je Iran obnovio svoj vojni arsenal i da bi, ako Tramp nastavi napade, rezultat bio "razorniji i ogorčeniji" nego na početku rata.

(Beta, 24.05.2026)

Povezane vesti »

Trump kaže da sporazum sa Iranom na vidiku

Trump kaže da sporazum sa Iranom na vidiku

Bloomberg Adria pre 7 minuta
Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

N1 Info pre 1 sat
Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Nova pre 47 minuta
Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Serbian News Media pre 1 sat
Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Radio sto plus pre 52 minuta
Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Tramp: Sporazum sa Iranom u velikoj meri ispregovaran, uskoro konačni detalji

Pravo u centar pre 1 sat
Rojters: Obogaćeni uranijum biće rešen pregovorima; Rubio: Napredak i po pitanju Ormuza

Rojters: Obogaćeni uranijum biće rešen pregovorima; Rubio: Napredak i po pitanju Ormuza

RTS pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kalas: Upotreba rakete Orešnik u Ukrajini predstavlja upozorenje Rusije Evropi i SAD

Kalas: Upotreba rakete Orešnik u Ukrajini predstavlja upozorenje Rusije Evropi i SAD

RTV pre 17 minuta
Pet Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na Gazu

Pet Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na Gazu

RTV Novi Pazar pre 2 minuta
Ubijen novi napadač na Trampa

Ubijen novi napadač na Trampa

Vreme pre 2 minuta
Tajna služba: Ubijem muškarac koji je pucao u blizini kontrolnog punkta Bele kuće

Tajna služba: Ubijem muškarac koji je pucao u blizini kontrolnog punkta Bele kuće

N1 Info pre 12 minuta
Ubijen napadač kod Bele kuće

Ubijen napadač kod Bele kuće

Danas pre 2 minuta