U eksploziji na pruzi u Pakistanu najmanje 19 poginulih, za napad odgovorna separatistička grupa

Beta pre 37 minuta

U napadu bombaša samoubice na železničku prugu u Pakistanu poginulo je najmanje 19, a ranjeno više od 70 ljudi, saopštili su zvaničnici.

Do nesreće je došlo u provinciji Balučistan na jugozapadu zemlje kada su se od jačine eksplozije vozila koje je stajalo blizu pruge dva vagona putničkog voza prevrnula i zapalila.

Lekari u lokalnim bolnicama rekli su da su primili ranjenike, od kojih je 20 u kritičnom stanju.

Zvaničnici su u Balučistanu uveli medicinsku vanrednu situaciju i pokrenuli istragu o nesreći.

Napad se dogodio u oblasti gde su obično stacionirane snage bezbednosti i nekoliko zgrada je teže oštećeno, a odgovornost je preuzela separatistička organizacija Oslobodilačka vojska Balučistana (BLA).

BLA je u saopštenju novinarima navela da je ciljala voz koji je prevozio pripadnike obezbeđenja, a grupa je preuzimala odgovornost za slične napade u prošlosti.

Balučistan je region bogat naftom i mineralima i dugo je bio poprište pobune.

Portparol provincijske Vlade Šahid Rind osudio je napad na civile i naveo da su vlasti "duboko ožalošćene gubitkom dragocenih ljudskih života".

"Teroristički elementi ne zaslužuju nikakvu popustljivost", dodao je on.

(Beta, 24.05.2026)

Povezane vesti »

U eksploziji na pruzi u Pakistanu najmanje 19 poginulih

U eksploziji na pruzi u Pakistanu najmanje 19 poginulih

NIN pre 12 minuta
Jezivi detalji eksplozije u Pakistanu: Sravnjen voz, tela i dim svuda oko pruge (foto/video)

Jezivi detalji eksplozije u Pakistanu: Sravnjen voz, tela i dim svuda oko pruge (foto/video)

Večernje novosti pre 2 minuta
U eksploziji na pruzi u Pakistanu najmanje 19 poginulih, za napad odgovorna separatistička grupa

U eksploziji na pruzi u Pakistanu najmanje 19 poginulih, za napad odgovorna separatistička grupa

Serbian News Media pre 37 minuta
U eksploziji na pruzi u Pakistanu najmanje 19 poginulih, za napad odgovorna separatistička grupa

U eksploziji na pruzi u Pakistanu najmanje 19 poginulih, za napad odgovorna separatistička grupa

Pravo u centar pre 37 minuta
U eksploziji na pruzi u Pakistanu najmanje 19 poginulih, za napad odgovorna separatistička grupa

U eksploziji na pruzi u Pakistanu najmanje 19 poginulih, za napad odgovorna separatistička grupa

Radio sto plus pre 22 minuta
Broj poginulih u eksploziji na pruzi u Pakistanu porastao na 24

Broj poginulih u eksploziji na pruzi u Pakistanu porastao na 24

Euronews pre 1 sat
Više desetina ljudi povređeno u eksploziji bombe na jugozapadu Pakistana

Više desetina ljudi povređeno u eksploziji bombe na jugozapadu Pakistana

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Pakistan

Svet, najnovije vesti »

Kalas: Upotreba rakete Orešnik u Ukrajini predstavlja upozorenje Rusije Evropi i SAD

Kalas: Upotreba rakete Orešnik u Ukrajini predstavlja upozorenje Rusije Evropi i SAD

RTV pre 17 minuta
Pet Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na Gazu

Pet Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na Gazu

RTV Novi Pazar pre 2 minuta
Ubijen novi napadač na Trampa

Ubijen novi napadač na Trampa

Vreme pre 2 minuta
Tajna služba: Ubijem muškarac koji je pucao u blizini kontrolnog punkta Bele kuće

Tajna služba: Ubijem muškarac koji je pucao u blizini kontrolnog punkta Bele kuće

N1 Info pre 12 minuta
Ubijen napadač kod Bele kuće

Ubijen napadač kod Bele kuće

Danas pre 2 minuta