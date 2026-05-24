U eksploziji na pruzi u Pakistanu najmanje 19 poginulih, za napad odgovorna separatistička grupa

U napadu bombaša samoubice na železničku prugu u Pakistanu poginulo je najmanje 19, a ranjeno više od 70 ljudi, saopštili su zvaničnici.

Do nesreće je došlo u provinciji Balučistan na jugozapadu zemlje kada su se od jačine eksplozije vozila koje je stajalo blizu pruge dva vagona putničkog voza prevrnula i zapalila.

Lekari u lokalnim bolnicama rekli su da su primili ranjenike, od kojih je 20 u kritičnom stanju.

Zvaničnici su u Balučistanu uveli medicinsku vanrednu situaciju i pokrenuli istragu o nesreći.

Napad se dogodio u oblasti gde su obično stacionirane snage bezbednosti i nekoliko zgrada je teže oštećeno, a odgovornost je preuzela separatistička organizacija Oslobodilačka vojska Balučistana (BLA).

BLA je u saopštenju novinarima navela da je ciljala voz koji je prevozio pripadnike obezbeđenja, a grupa je preuzimala odgovornost za slične napade u prošlosti.

Balučistan je region bogat naftom i mineralima i dugo je bio poprište pobune.

Portparol provincijske Vlade Šahid Rind osudio je napad na civile i naveo da su vlasti "duboko ožalošćene gubitkom dragocenih ljudskih života".

"Teroristički elementi ne zaslužuju nikakvu popustljivost", dodao je on.

(Beta, 24.05.2026)