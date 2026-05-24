Vremenska prognoza za ponedeljak, 25. maj: Sutra sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti

Vreme u Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz umeren razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 10 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.

Vreme u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 13 do 16, a najviša oko 31 stepena.

Do kraja meseca, u većini mesta se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša će biti retka i izolovana pojava.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 25. maj:

Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, oprez se savetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama.

(Beta, 24.05.2026)