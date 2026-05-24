Vremenska prognoza za ponedeljak, 25. maj: Sutra sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti

Beta pre 4 sati

Vreme u Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz umeren razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. 

Najniža temperatura biće od 10 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.

Vreme u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. 

Najniža temperatura biće od 13 do 16, a najviša oko 31 stepena.

Do kraja meseca, u većini mesta se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša će biti retka i izolovana pojava. 

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 25. maj:

Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, oprez se savetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. 

(Beta, 24.05.2026)

Povezane vesti »

Sutra sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti

Sutra sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti

RTV Novi Pazar pre 36 minuta
Prava provala oblaka u nedelju popodne u Vranju, padao i sitan grad

Prava provala oblaka u nedelju popodne u Vranju, padao i sitan grad

Vranje news pre 46 minuta
Pred nama letnji dani

Pred nama letnji dani

NoviSad.com pre 2 sata
U Srbiji sutra sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti

U Srbiji sutra sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti

NIN pre 2 sata
Spremite se za ponedeljak: Stižu vrućine, sutra čak 31 stepen!

Spremite se za ponedeljak: Stižu vrućine, sutra čak 31 stepen!

Telegraf pre 3 sata
Vremenska prognoza za ponedeljak, 25. maj: Sutra sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti

Vremenska prognoza za ponedeljak, 25. maj: Sutra sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti

Serbian News Media pre 4 sati
Suncano i toplo pa novo novo zahlađenje

Suncano i toplo pa novo novo zahlađenje

Ozon press pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Gradska čistoća: Oštećen veliki broj kontejnera i betonskih đubrijera, zahtevamo procesuiranje počinilaca

Gradska čistoća: Oštećen veliki broj kontejnera i betonskih đubrijera, zahtevamo procesuiranje počinilaca

Insajder pre 21 minuta
Mickoski: Makedonija se suočava sa ozbiljnom i nepravednom blokadom u njenim integracijama

Mickoski: Makedonija se suočava sa ozbiljnom i nepravednom blokadom u njenim integracijama

Beta pre 1 minut
Procene MUP-a i Arhiva javnih skupova o broju ljudi na Slaviji razlikuju se najmanje 146.000. Pogledajte fotografije i snimke…

Procene MUP-a i Arhiva javnih skupova o broju ljudi na Slaviji razlikuju se najmanje 146.000. Pogledajte fotografije i snimke, pa odlučite kome više veruje

Nova pre 16 minuta
Arhiv javnih skupova: Jučerašnji studentski skup drugi najveći protest u Srbiji od pada s vlasti Slobodana Miloševića

Arhiv javnih skupova: Jučerašnji studentski skup drugi najveći protest u Srbiji od pada s vlasti Slobodana Miloševića

Jugmedia pre 6 minuta
NSP: Hitno procesuiranje svih osoba koje su učestvovale u napadu na policijske službenike

NSP: Hitno procesuiranje svih osoba koje su učestvovale u napadu na policijske službenike

Newsmax Balkans pre 1 minut