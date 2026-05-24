Vučić: Mercov predlog o ubrzanju proširenja EU bolji za Ukrajinu nego za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu da je njegova poseta Kini od velikog značaja za Srbiju i da će se tokom nje sastati sa predsednikom te zemlje Si Đinpingom, a da će se sutra sastati sa premijerom Kine Li Ćijangom.

O predlogu nemačkog kancelara Fridriha Merca za bržu integraciju Zapadnog Balkana i Moldavije, uz pridruženo članstvo za Ukrajinu, Vučić je rekao da taj predlog nije naročito dobar za Srbiju.

"Važno je da je nemački kancelar izašao sa nečim drugačijim i nečim što je realnije. Nisam srećan sadržinom za Srbiju. To je za Ukrajinu mnogo bolji predlog nego za Srbiju", rekao je on.

Vučić je dodao da je ipak "bolje da nam se otvore karte da pošteno govorimo, nego da slušamo bajke".

"To jeste dobra novost, ali po pitanju supstance svakako može da se napreduje", dodao je on.

Komentarišući ocenu američkog "Blumberga" da je "blizu crvene linije" kada je reč o odnosu Srbije i Kine, Vučić je rekao da taj medij "kao da nije imao pametnija posla".

Na komentar evroposlanika Andreasa Šidera da je zaustavio železnički saobraćaj u Srbiji iz straha od sopstvenih građana uoči jučerašnjeg protesta na beogradskom Trgu Slavija, Vučić je rekao da "mi, za razliku od gospodina Šidera, nemamo problem sa demonstracijama".

(Beta, 24.05.2026)