Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, skup na Slaviji bez sadržaja

Beta pre 10 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu uskoro istiće mandat i da će možda podneti ostavku, navodeći da neće da skraćuje mandat kako je svojevremeno učinio predsednik Boris Tadić: "sa besmilsenom formulacijom, jer ili podneseš ostavku ili si predsednik do kraja mandata".

"Dakle, moguće je da ću uskoro podneti ostavku", rekao je Vučić, novinarima u Pekingu, na početku posete Kini.

On je takođe rekao da neki skupovi, misleći na sinoćnji na Slaviji, ne mogu da uznemire posebno ne kad su bez dobro osmišljenog sadržaja, isprazni, ni posebno brojni, optuživši organizatore skupa za incidente nakon njegovog završetka.

On je naveo da su tri službe dale procenu okupljenih sinoć i kretale su se od 30.500 do 34.3oo hiljade, a "prihvatili smo najvišu procenu", iako, naveo je, precizni podaci pokazuju da je bilo nešto manje od 34 hiljada prisutnih.

Kako je naveo, Srpska napredna stranka će od 26 do 28 juna organizovati skupove, ali od "naše brojnosti je važnije poruke koje će tada biti upućene građanima".

(Beta, 24.05.2026)

Povezane vesti »

Vučić: Moguće da ću uskoro podneti ostavku, jučerašnji skup nije bio dobro osmišljen

Vučić: Moguće da ću uskoro podneti ostavku, jučerašnji skup nije bio dobro osmišljen

Insajder pre 1 sat
Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, sinoćni skup na Slaviji bez sadržaja

Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, sinoćni skup na Slaviji bez sadržaja

Glas Zaječara pre 1 sat
Vučić iz Pekinga: Možda uskoro podnesem ostavku

Vučić iz Pekinga: Možda uskoro podnesem ostavku

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, sinoćni skup na Slaviji bez sadržaja

Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, sinoćni skup na Slaviji bez sadržaja

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, sinoćni skup na Slaviji bez sadržaja

Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, sinoćni skup na Slaviji bez sadržaja

Radio sto plus pre 1 sat
Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, sinoćni skup na Slaviji bez sadržaja

Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, sinoćni skup na Slaviji bez sadržaja

Pravo u centar pre 1 sat
Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, skup na Slaviji nije bio nešto brojan

Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, skup na Slaviji nije bio nešto brojan

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Boris TadićAleksandar VučićPekingKinaPredsednik Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Advokatica Borović: Nemam informacije da je bilo ko od privedenih zadržan, uglavnom upućeni na prekršajne postupke

Advokatica Borović: Nemam informacije da je bilo ko od privedenih zadržan, uglavnom upućeni na prekršajne postupke

N1 Info pre 15 minuta
Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, skup na Slaviji bez sadržaja

Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, skup na Slaviji bez sadržaja

Beta pre 10 minuta
Goci: Brnabić ne shvata da studenti u Srbiji nisu problem, već ga razotkrivaju

Goci: Brnabić ne shvata da studenti u Srbiji nisu problem, već ga razotkrivaju

Beta pre 20 minuta
SRCE: Nasilje nakon protesta izazvale uvežbane falange huligana sa platnog spiska režima

SRCE: Nasilje nakon protesta izazvale uvežbane falange huligana sa platnog spiska režima

Beta pre 10 minuta
Ljiljana Borović: Svi privedeni nakon protesta na Slaviji pušteni na slobodu

Ljiljana Borović: Svi privedeni nakon protesta na Slaviji pušteni na slobodu

Danas pre 25 minuta