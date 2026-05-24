Dačić o ubistvu na Senjaku i Veselinu Miliću: "Nema dan ranije ili kasnije, policija je išla redom, svi su hapšeni u rekordnom roku"

Dačić je naglasio da nema zaštićenih i da država mora to da pokaže Veselin Milić je smenjen sa funkcije načelnika policije istog dana kada se zločin dogodio Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku uhapšeni u rekordnom roku i da država mora da pokaže da nema zaštićenih. - Čim je policija dobila informaciju o tome šta se desilo, od strane supruge koja je to prijavila, hitno su svi uhapšeni - rekao je