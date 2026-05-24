(Foto, video) Državna poseta prvog reda: Vučić u Pekingu smešten u rezidenciji gde su odsedali Putin, Nikson i Merkelova, srpsko kolo igralo se na Kineskom zidu

Dolazak srpske delegacije do Kineskog zida je privukao veliku pažnju medija i bio je pod strogim policijskim obezbeđenjem.

Rezidencija u kome je smešten Vučić je strogo čuvana i koristi se za smeštaj predsednika, kraljeva i visokih delegacija tokom poseta Kini. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u Pekingu na poziv Si Đinpinga, predsednika Kine, a da je reč o državnoj poseti prvog reda pokazuje i to što je smešten u državnoj rezidenciji gde su odsedali veliki svetski lideri poput ruskog predsednika Vladimira Putina, bivšeg američkog predsednika Ričarda Niksona i bivše nemačke kancelarke