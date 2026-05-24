(Foto, video) Ovo je muškarac koji je pucao kod Bele kuće! Drama dok je Tramp bio unutra, otkriveni svi detalji: "Verovao je da je moderna inkarnacija Isusa"

Osumnjičeni je identifikovan kao 21-godišnji Nasir Best Tramp je podsetio da se ovaj incident dogodio mesec dana nakon pucnjave na večeri novinara koji izveštavaju iz Bele kuće Pripadnici američke Tajne službe likvidirali su u subotu oko 18.00 časova po lokalnom vremenu muškarca koji je otvorio vatru u blizini Bele kuće, preneli su danas američki mediji. - Nepoznati muškarac je prišao kontrolnom punktu odmah ispred kompleksa Bele kuće i počeo da puca na agente -