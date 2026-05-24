(Foto, video) Ovo je trenutak kada je ruski "Orešnik" pao na nekoliko metara od ljudi. Objavljeni jezivi snimci eksplozija u Ukrajini: Grad u ruševinama (foto, video)

Rusija tvrdi da su napadi odgovor na ukrajinski udar na zgradu koledža u Starobilsku, gde je poginuo 21 student Ruske snage su koristile rakete Orešnik, Iskander, Kinžal i druge tipove oružja u napadima na vojne i industrijske ciljeve u Ukrajini Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da su četiri osobe poginule, a oko 100 je povređeno u ruskim noćnim napadima širom Ukrajine. Rusija tvrdi da su napadi bili odgovor na ovonedeljni ukrajinski udar na