Iran: "Ormuški moreuz ostaje pod našom kontrolom, ali ne kao deo sporazuma sa SAD"

Fars smatra da Trampove izjave nisu potpune i ne odgovaraju stvarnosti.

Tramp je izjavio da je sporazum između SAD, Irana i drugih zemalja uglavnom usaglašen, ali se završni detalji još dogovaraju. Ormuski moreuz ostaje pod upravom Irana prema najnovijem razmenjenom tekstu između Teherana i Sjedinjenih Američkih Država, javlja iranska agencija Fars. Agencija je odbacila najavu američkog predsednika Donalda Trampa da će moreuz biti ponovo otvoren kao deo "uglavnom dogovorenog" sporazuma između SAD i Irana, ocenjujući je kao "nepotpunu i