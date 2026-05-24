"Kina je jedan od najneophodnijih partnera Srbije!" Vučić iz Pekinga: Izabrali smo put otvorenosti

On navodi da je Srbija izabrala put otvorenosti i da je iskustvo partnerstva sa Kinom donelo koristi običnim ljudima i radnicima Vučić posebno naglašava značaj kineskih investicija u železaru u Smederevu, koja je spasena i ponovo postala simbol industrijske obnove Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Kina jedan od najneophodniji partnera Srbije, ističući da je Beograd izabrao "put otvorenosti" i da partenerstvo s Kinom donosi konkretne koristi